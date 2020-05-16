كورونا كشف خيانة الزوج.. سيدة تلتقي الزوجة الثانية في المستشفى وترفض استلام جثته

كشفت زوجة في الدقهلية زواج زوجها من أخرى عندما انتقلت إلى مستشفي صدر دكرنس لاستلام جثته بعد وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لتتقابل الزوجتان للمرة الأولى وجهًا لوجه، ولتحدث بينهما مشاجرة داخل المستشفى، وتدخل الأهالي للتفريق بينهما.

بدأت الواقعة، باحتجاز شخص يدعي "إ. ع. و.، وشهرته "أشرف"، وعمره 58 سنة، بمستشفى صدر دكرنس نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، واشتباه الأطباء في إصابته بفيروس كورونا، وجرى أخذ مسحة وأظهرت سلبيتها، إلا أن المسحة الثانية أظهرت إيجابيته للفيروس، وتوفي قبل نقله إلى مستشفى العزل.

وأكد شهور العيان، أن الزوجة الثانية، ذهبت إلى المستشفى بعد شكها في انتقال الفيروس إليها من زوجها، وقابلت هناك زوجته الأولى، ودبت بينهما مشاجرة سمع بها كل من بالمستشفى، وتمكن الأهالي من التفريق بينهما.

وأوضح شهود العيان، أن الزوجة الأولى رفضت استلام جثة زوجها لدفنه، حتى استلمه أقاربه ودفنوه في مقابر الأسرة بقرية ميت مجاهد بمركز دكرنس، وفي نفس الوقت جاءت نتيجة زوجته الثانية إيجابية، ونُقلت إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد.

وذكر الشهود أن الزوجة الثانية لديها طفلين من الزوج المتوفي، والذي كان يعاني من مرض السكري، وأنه يعيش بمرضه منذ أكثر من 10 سنوات، وأن السكري تسبب في بتر ساقه، وتمكن من إخفاء زواجه من أخرى بقرية "طناح" منذ سنوات.

وقال مصدر طبي، لـ" الوطن" إن الزوجة الثانية نُقلت لمستشفى العزل بتمي الأمديد، وحالتها النفسية سيئة للغاية، نتيجة اكتشاف إصابتها بالفيروس، وتهديد الزوجة الأولى لها.

وأكد تقرير مستشفي دكرنس العام أن المتوفي كان يعاني من أعراض كورونا، وأجريت له الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة طبقًا لبرتوكول علاج وزارة الصحة والخاص بتغسيل وتكفين ودفن المتوفي.