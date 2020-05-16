الكويت والسعودية تتفقان على وقف إنتاج نفط حقل الخفجي يونيو المقبل

كشفت مصادر كويتية مسؤولة، النقاب عن اتفاق كويتي سعودي، لوقف الإنتاج النفطي من حقل (الخفجي) بالمنطقة المقسومة بين البلدين، اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريح لجريدة "الراي" الكويتية مساء اليوم السبت، أن القرار يأتي في إطار توجه دول الخليج، لخفض إنتاجها النفطي بكميات إضافية لمدة شهر بشكل مبدئي.

وأضافت أن الاتفاق يقضي بوقف إنتاج نحو 80 ألف برميل يوميا، مشيرة الى أن حصة الكويت منها، تبلغ 40 ألف برميل يوميا.

وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في 24 ديسمبر الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

ووقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن الكويت والسعودية قد أوقفتا إنتاج النفط من حقلي (الخفجي) و(الوفرة)، المدارين على نحو مشترك، والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من 5 سنوات، وهو ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، تبلغ نحو 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.

وقد تكبدت الكويت خسائر كبيرة جراء إغلاق حقلي الخفجي والوفرة؛ حيث رصد ديوان المحاسبة الكويتي في آخر تقرير له تلك الخسائر بما قيمته 19 مليار دولار، بواقع 10.1 مليار دولار في الخفجي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وفي عمليات الوفرة المشتركة بواقع 5.8 مليار دولار، فضلا عن خسائر مصروفات التشغيل التي بلغت 3 مليارات دولار.