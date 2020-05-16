فيديو.. الإفراج عن"سيلفيا رومانو" يبرز علاقات قطر المشبوهة بالإرهابيين

عاد دور قطر المشبوه وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية إلى الأضواء مرة أخرى، عقب إطلاق سراح عاملة الإغاثة الإيطالية "سيلفيا رومانو" التي وصلت بلادها الأحد الماضي، على متن طائرة بعد أن كانت مخطوفة من قبل حركة الشباب الصومالية في نوفمبر 2018، بعد تدخل من السلطات القطرية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

أثار الإفراج عن الرهينة الإيطالية "سيلفيا رومانو" التي اختطفت أواخر عام 2018 من دار للأيتام في كينيا من قبل تنظيم "حركة الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة التساؤل حول دور قطر في التعامل مع الإرهابيين وتمويلهم.

وسائل الإعلام الإيطالية كشفت عن دور لعبته قطر في التسوية بين "حركة الشباب" والسلطات الإيطالية للإفراج عن الرهينة.

تحرير "سيلفيا رومانو" يعيد مشهد تحرير الرهائن القطريين الذين اختطفتهم تنظيمات إرهابية في العراق وأفرجت عنهم قطر بعد دفعها أكثر من مليار دولار أمريكي كـ"أكبر فدية في التاريخ".

كما توسطت قطر لإطلاق سراح الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" الذي احتجزه تنظيم "جبهة النصرة" في إدلب السورية عام 2018.

وعمليات تحرير الرهائن من أيدي التنظيمات الإرهابية تسلط الضوء على الصلات القوية بين قطر والتنظيمات الإرهابية وقدرتها على التفاوض معهم وتؤكد ما تنفيه قطر من علاقاتها بالجماعات والتنظيمات الإرهابية.