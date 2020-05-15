رئيس اتصالات النواب: قطر وراء اختيار توكل كرمان بإدارة فيس بوك

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، انتقادات حادة لشركة فيس بوك، بعد قرارها باختيار الإرهابية توكل كرمان، ضمن مجلس مراقبة المحتوى.

وأكد رفض عدد كبير من الحقوقيين ورواد السوشيال ميديا لهذا القرار، لاسيما أن "كرمان" الإخوانية، ارتكبت العديد من الجرائم التي لا تغتفر بحق شعب اليمن والشعوب العربية، بإعتبارها بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تساعد بشكل كبير على نشر التعصب والكراهية، من خلال التحريض على الإرهاب، عقب الربيع العربي، ومارست دورا تخريبيا في بلدها، حتى استقرت في إسطنبول، لمواصلة التحريض على العنف والإرهاب من هناك.

وكشف"بدوى"، استغلال توكل كرمان حصولها على جائزة نوبل، في التنقل بين دول العالم لجمع الأموال الحرام، وتحويلها إلى التنظيمات الإرهابية، برعاية تركية قطرية.

وأضاف أن وجود توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيس بوك، سيساعدها على استغلال هذا الأمر، لفرض الرأي وتصفية الحسابات مع المعارضين لها، لأنها أبعد ما تكون عن قبول الرأي الآخر، نظرا لانتمائها المعروف للجماعة الإرهابية.

وثمن رئيس لجنة الاتصالات، فعاليات الحملة الدولية التي انطلقت مؤخرا عبر السوشيال ميديا على مستوى العالم، لسحب جائزة نوبل من الحرباء توكل كرمان، على خلفية استمرار دعمها للإرهاب، وتحريضها ضد الأنظمة العربية، بعد أن سقطت مصداقيتها التي اكتسبتها زورا، عبر منحها هذه الجائزة بالرشاوى عام 2011.