برلمانية تكشف تفاصيل طلب إحاطة حول بروتوكول "الصحة" مع الأطقم الطبية

كشفت الدكتور إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدمت به في المجلس حول بروتوكول وزارة الصحة الخاص بالأطقم الطبية.

وقالت عبدالحليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن هذا البروتوكول لا يصلح للتطبيق في الوقت الراهن في ظل تعامل الأطباء مع المصابين وهذه تعليمات منظمة الصحة العالمية وليست تعليمات محلية.

وأوضحت عبدالحليم أن ذلك يعرض الأطقم الطبية للخطر ومن ثم نقل العدوى للمخالطين، مؤكدة أنه يجب إجراء المسحات الطبية الشاملة وليس فقط اختبارات الموجب والسالب لجميع الأطقم الطبية المخالطة لكل الحالات، مشيرة إلى أنه في حالة انتقال العدوى ستشكل خطرا كبيرا جداً على الجميع.

وأشارت عبدالحليم إلى أن طلب الإحاطة لن يقف عند كونه طلب إحاطة بل سيكون بيانا عاجلا غداً: "لو وقعت الأطقم الطبية مننا مين هيسد في الجائحة دي ومين هيتحمل هذا الوضع، خاصة أن المسحات موجودة فقط عند وزارة الصحة"، مؤكدة أن عدم كفاية اختبارات المسحات وتكلفتها عذر غير مقبول من وزارة الصحة.

وألزم خطاب وزيرة الصحة المستشفيات بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وغير مصرح بعزل المخالطين، والاكتفاء بتطهير الأماكن التي تواجد بها الحالة الإيجابية المكتشفة، وعدم الحاجة إلى غلق المنشأة أو الأقسام التي ظهر بها الحالة.