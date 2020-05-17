"saib" يعلن عن استخدام "IBAN" ابتداء من 30 يونيو المقبل

أعلن بنك «saib»، عبر إرسال رسائل نصية لعملاء البنك، بأنه اعتباراً من يونيو 2020 سيتم إجراء التحويلات المحلية والدولية عن طريق استخدام رقم الحساب المصرفى الدولى «IBAN»، وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.

ويعتبر رقم الحساب المصرفى الدولى (IBAN) طريقة قياسية لتحديد الحساب المصرفى للعميل للحد من الأخطاء والتأخيرات التى قد تحدث فى إرسال التحويلات الدولية، كما أنه متعارف عليه فى جميع أنحاء العالم من قِبل البنوك والمؤسسات المالية.

وأكد البنك أن رقم الحساب الشخصى الحالى للعميل سيظل سارياً بدون أى تغيير، وأنه بدءاً من يونيو 2020، وهو التاريخ المحدد للانتهاء من المشروع وإطلاق البنك المركزى المصرى للخدمة فى مصر، سيصبح من الضرورى استخدام رقم الحساب المصرفى الدولى (IBAN) لإرسال أو استقبال أى تحويلات محلية أو دولية من وإلى حسابات العميل البنكية ولن يتم قبول أى تحويلات إلا باستخدام «IBAN».