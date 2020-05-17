"سلسال الدم".. شاب يثأر لأخيه بعد تخطيط 3 أشهر بأسيوط: عشان نرفع راسنا

"من 3 شهور واحنا بنرتب عشان ناخد حقنا، لحد ما اللحظة دي جات، وقتلناه عشان نرفع راسنا بين الخلق" نص اعتراف شاب بقتل جاره أخذًا بالثأر منه لقتله شقيقه منذ عدة أشهر، المتهم سرد تفاصيل جريمته في تحقيقات النيابة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بعدما اعترف بجريمته وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

وأفادت التحقيقات بأنَّ الجريمة الأولى حدثت في شهر فبراير وراح ضحيتها شقيق المتهم على يد شقيق المجني عليه في الجريمة الثانية بقرية "نزلة عمر" التابعة لمركز "ساحل سليم" بأسيوط، بينما حدثت الجريمة الثانية منذ يومين بذات القرية وتمّ نقل جثته إلى مشرحة مستشفى "ساحل سليم" المركزي، وحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود إخطار من مأمور مركز شرطة "ساحل سليم"، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "نزلة عمر" التابعة لمركز ساحل سليم، بانتقال الإسعاف وقوة من مباحث المركز تبين صحة البلاغ، كما تبين مصرع شخص نتيجة إطلاق النار عليه، وبالتحري تبين أنَّ الواقعة بسبب خصومة ثأرية.

يشار إلى أنَّه في فبراير الماضي، لقي شخص مصرعه إثر إطلاق أعيرة نارية عليه بسبب خصومة ثأرية بقرية "منشأة همام" التابعة لمركز "البداري" في أسيوط، وتمّ نقل جثته لمشرحة مستشفى "البداري" المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة البداري من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية، ومتوفى بقرية "منشأة همام" دائرة المركز.