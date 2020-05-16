لطيفة: مش مقتنعة بحفلات الـ"أون لاين"

لطيفة: مش مقتنعة بحفلات الـ"أون لاين"
المطربة التونسية: أصبحت ست بيت شاطرة بسبب كورونا
كتب:
نرمين عفيفي
11:44 م | السبت 16 مايو 2020
حلت النجمة لطيفة ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر"، والمذاع على راديو إينرجي 92.1، وقالت في حوارها إنها غير مقتنعة بإقامة حفلات "أون لاين"، مشيرة إلى أنها سعيدة باقتراب الناس من دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.
وقالت لطيفة خلال حديثها مع الإعلامية إيناس الشواف، أن أحدًا لم يكن يتوقع ما حدث حتى الآن في عام 2020، ورغم أنها كانت متفائلة كثيرًا بهذا العام لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيامه، إلا أنه جاء عكس توقعاتها.
وكشفت لطيفة أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضائها وقتًا أطول مع والدتها وأختها، خاصة أنها دخلت المطبخ وأتقنت الطبخ رغم أن طيلة حياتها لم تكن "ست بيت شاطرة" أوتفضل الطبخ.
وأضافت لطيفة أنه رغم قضائها وقتًا أطول مع والدتها وهو ما كان بمثابة حلم بالنسبة لها، وأنها مبسوطة بذلك، لكنها أيضا مفتقدة بقية عائلتها في تونس خاصة "اللمة في رمضان".
أما بخصوص جمهورها، فقالت لطيفة أنها أيضا افتقدت جمهورها خاصة أن هذا العام لن يكون هناك مهرجانات أو حفلات، وكشفت أنها فكرت في تقديم حفلات "أون لاين"، لكنها عادت عن فكرتها، لكونها لا تستطيع افتقاد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغاني معينة، لذا سيكون أول ما ستقوم به هو أن تحيي حفلة، مؤكدة على أنها ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة، لأنها تفتقد الغناء.
واختتمت لطيفة حديثها قائلة، إن أكثر "أبليكيشن" استخدمته في الحجر هو "تويتر" و"أنستجرام"، خصوصًا أنها ترد على متابعيها بنفسها.