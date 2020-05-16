لطيفة: مش مقتنعة بحفلات الـ"أون لاين"

حلت النجمة لطيفة ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر"، والمذاع على راديو إينرجي 92.1، وقالت في حوارها إنها غير مقتنعة بإقامة حفلات "أون لاين"، مشيرة إلى أنها سعيدة باقتراب الناس من دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.

وقالت لطيفة خلال حديثها مع الإعلامية إيناس الشواف، أن أحدًا لم يكن يتوقع ما حدث حتى الآن في عام 2020، ورغم أنها كانت متفائلة كثيرًا بهذا العام لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيامه، إلا أنه جاء عكس توقعاتها.

وكشفت لطيفة أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضائها وقتًا أطول مع والدتها وأختها، خاصة أنها دخلت المطبخ وأتقنت الطبخ رغم أن طيلة حياتها لم تكن "ست بيت شاطرة" أوتفضل الطبخ.

وأضافت لطيفة أنه رغم قضائها وقتًا أطول مع والدتها وهو ما كان بمثابة حلم بالنسبة لها، وأنها مبسوطة بذلك، لكنها أيضا مفتقدة بقية عائلتها في تونس خاصة "اللمة في رمضان".

أما بخصوص جمهورها، فقالت لطيفة أنها أيضا افتقدت جمهورها خاصة أن هذا العام لن يكون هناك مهرجانات أو حفلات، وكشفت أنها فكرت في تقديم حفلات "أون لاين"، لكنها عادت عن فكرتها، لكونها لا تستطيع افتقاد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغاني معينة، لذا سيكون أول ما ستقوم به هو أن تحيي حفلة، مؤكدة على أنها ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة، لأنها تفتقد الغناء.

واختتمت لطيفة حديثها قائلة، إن أكثر "أبليكيشن" استخدمته في الحجر هو "تويتر" و"أنستجرام"، خصوصًا أنها ترد على متابعيها بنفسها.