لطيفة تشيد بمسلسل "خيانة عهد" ليسرا: مبدعة طول عمرك

أعلنت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، إعجابها بأداء يسرا ومسلسلها "خيانة عهد"، وكتبت: "مبدعة طول عمرك وفي ⁧‫خيانة عهد‬⁩ تألقتِ وأمتعتينا كالعادة يا حبيبة قلبي يا نجمة الفن والبساطة والصدق، ألف مبروك، بحبك".

مسلسل "خيانة عهد" يُعرض حاليا على قناة الحياة في السادسة والنصف مساءً، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.