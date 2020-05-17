بطل وضيف شرف.. دياب بـ 4 أوجه في دراما رمضان (صور)

بجمل مقتضبه وبنظرات ثاقبة، استطاع الفنان دياب، خطف الأنظار خلال الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2020 بمشاركته في أربعة أعمال درامية ما بين بطولة وضيف شرف.

النجاح الكبير هذا العام كان من خلال تجسّيد دور "مدحت" في مسلسل فرصة تانية الذي يقدم في بدايته دور الشر والقسوة مع زوجته الفنانة هبة مجدي، والتي يتحول بعدها إلى حمل وديع يحاول الحافظ على منزل.

كما يجسّد شخصية "الشيخ يوسف" في مسلسل ليالينا 80، العمل الذي أعاد لأذهان المشاهدين ذكريات الثمانيات من القرن الماضي.

في حين كان النجاح حليفه أيضًا من خلال شخصية شيخ العرب سالم السبع في مسلسل الاختيار، إضافة إلى شخصية "البلطجي كنكت" الذي يتمّ تأجيره من قبل أسرة حامد البرنس لقتل رضوان البرنس في مسلسل البرنس