49 مصابا و3 قتلى في 5 حوادث طرق

شهدت محافظات السويس وجنوب سيناء والبحيرة وبنى سويف 5 حوادث طرق كبيرة، أمس، ففى السويس أصيب 27 شخصاً فى حادث تصادم أوتوبيس وسيارة نقل على طريق الأدبية - العين السخنة.

ولقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على مسافة 10 كيلومترات من كمين الوادى فى مدينة طور سيناء، مما أسفر عن وفاة حبيبة وليد، 16 سنة، وآدم محسن، 3 سنوات، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الطور العام.

واستقبل مستشفى شرم الشيخ الدولى 3 مصابين وجثة من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة على طرق شرم الشيخ - دهب.

وفى البحيرة، أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة مركز أبوحمص، على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.

وأصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، على الطريق الصحراوى الشرقى، قبل بوابة تحصيل الرسوم فى مدينة بنى سويف بـ100 متر، ونُقلوا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج.