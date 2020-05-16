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محمود مسلم

العراق يطبق حظر تجول شامل لمدة 8 أيام بينها عيد الفطر

كتب:

وكالات
11:19 م | السبت 16 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلنت السلطات العراقية عن تطبيق حظر تجول شامل لمدة 8 أيام، تبدأ من يوم الجمعة المقبل وتستمر خلال أيام عيد الفطر، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن مديرو عدة مناطق بالعراق أمس دراسة الحظر الشامل لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وأعلن مدير صحة الرصافة في العراق عبد الغني الساعدي، اليوم، عن دراسة تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا.

وقال الساعدي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إننا ما زلنا في مرحلة الخطر ونحتاج إلى تعاون المواطنين مع الإجراءات وندرس تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل".

فيما أعلنت دائرة صحة الكرخ أن "40 من المخالطين لمصاب بفيروس كورونا في السيدية تم التأكد من سلامتهم".

 