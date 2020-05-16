العراق يطبق حظر تجول شامل لمدة 8 أيام بينها عيد الفطر

أعلنت السلطات العراقية عن تطبيق حظر تجول شامل لمدة 8 أيام، تبدأ من يوم الجمعة المقبل وتستمر خلال أيام عيد الفطر، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن مديرو عدة مناطق بالعراق أمس دراسة الحظر الشامل لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وأعلن مدير صحة الرصافة في العراق عبد الغني الساعدي، اليوم، عن دراسة تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا.

وقال الساعدي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إننا ما زلنا في مرحلة الخطر ونحتاج إلى تعاون المواطنين مع الإجراءات وندرس تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل".

فيما أعلنت دائرة صحة الكرخ أن "40 من المخالطين لمصاب بفيروس كورونا في السيدية تم التأكد من سلامتهم".