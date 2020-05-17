الصحة العالمية: رش الشوارع بالمطهرات لا يقضى على كورونا ويسبب أمراض أخرى

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن رش المطهرات في الشوارع على غرار ما يحدث في بعض الدول، لا يقضي على فيروس كورونا المستجد، وقد ينطوي على مخاطر صحية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في وثيقة حول تنظيف الأسطح وتعقيمها كجزء من مكافحة "كوفيد-19"، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن "رش هذه المواد قد يكون غير فعال"، مشيرة إلى أن الرش في الأماكن المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل فيروس "كوفيد-19" أو مسببات أمراض أخرى لأن المطهر يفقد تأثيره وسط الركام.

وأضافت: "حتى في غياب المواد العضوية، من غير المرجح أن يغطي رش المواد الكيميائية بشكل مناسب على كل الأسطح لفترة تسمح بالقضاء على مسببات الأمراض".

وأوضحت أن الشوارع والأرصفة ليست خزانات لعدوى "كوفيد-19"، مضيفة "أن رش المطهرات قد يكون ضارا بصحة الإنسان".

وشددت الوثيقة أيضا على أن رش الأفراد بالمطهرات غير موصى به تحت أي ظرف، إذ قد يكون مضرا جسديا ونفسيا ولا يقلل من قدرة المصاب على نشر الفيروس.ولفتت إلى أن رش الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى على البشر يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين، محذرة في الوقت ذاته من الرش المستمر للأسطح في الأماكن المغلقة، موضحة أنه حال استعمال المطهرات، يجب أن يتم ذلك عبر نقع قطعة قماش أو ممسحة بالمطهر.