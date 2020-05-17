جمعية القلب المصرية تحذر من التدخين: يقتل 500 مصري يوميا

قالت الدكتورة جميلة نصر أمين عام جمعية القلب المصرية، إن الإنسانية تواجه فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيتعايش معنا الفترة المقبلة وسيفرض الاحتفاظ بالعادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة إكسترا نيوز، أن الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، ارتفاع ضغطال دم، الشرايين التاجية، والأورام، سبب رئيسي للوفيات بين مصابي فيروس كورونا.

ودعت إلى تجنب التوتر العصبي والسمنة، والحرص على ممارسة الرياضة، مشيرةً إلى أن مبادرة تشكيل وعي المجتمع المصري لمواجهة كورونا، تساعد الدولة لتغيير شكل الصحة في مصر، بالتوعية بأهمية عدم التدخين، ومشي 30 دقيقة لمدة 4 أيام في الأسبوع أو مشي 3 كيلو يوميًا، وتناول 5 سلطة أو فاكهة يوميا.

وأردفت، أن 500 مواطن مصري يموتون يوميا بسبب التدخين ما يكلف الدولة مليارات الجنيهات، مشيرةً إلى أن الرياضة تعتبر بمثابة الكبسولة التي تقي من 20 مرضا مزمنا.