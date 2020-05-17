اليوم.. الجسر الجوي الاستثنائي يسير رحلتين للسعودية لإعادة العالقين

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، رحلتي طيران، إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

تقلع الرحلتين التي تسير مصر للطيران واحدة منهما إلى مدينة جدة، والثانية إلى مدينة الرياض، من مطار القاهرة، صباح اليوم الأحد، على أن تكون العودة إلى مطار برج العرب بالاسكندرية.

ومن المقرر أن يتمّ نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة هناك من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تجري سلطات مطار برج العرب، بالتعاون مع وزارة الصحة متمثلة في إدارة الحجر الصحي بالمطار، فحصوات طبية لكل المصريين العائدين على الرحلتين، من المملكة العربية السعودية قبل خروجهم من المطار، للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الاصابة بالفيروس القاتل.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها: رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.