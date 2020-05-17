"حبشي" يحمل مكبر صوت لتوعية المواطنين ضد كورونا في سوق الثلاثاء

قال حمدى حبشى، مواطن يحذر من خطورة فيروس كورونا، إنه حمل مكبر صوت وجاب سوق "التلات" بمنطقة العمرانية لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات فى ظل جائحة الفيروس المستجد "كوفيد 19".

وأضاف حبشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "هدفي أن أقدم رسالة وأن تصل هذه الرسالة للمواطنين وأن يكون لها مردود جيد".

وأوضح أنه السوق كانت كارثة بسبب الزحام الشديد به، وهو ما دفعه للقيام بما فعلت، مشدداً على ضرورة رفع وعي وثقافة المجتمع المصرى بما يتماشى مع الجائحة التى تمثل خطرا شديدا على الصحة العامة للمجتمع، وتابع: "نحتاج إلى ثقافة جديدة تتناسب وجائحة فيروس كورونا".