بعد القبض على مودة الأدهم.. نشأت الديهي: خلي البلد تنضف

أبدى الإعلامي نشأت الديهي، سعادته بعد إلقاء مباحث الآداب القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أنه سبق وأن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مودة الأدهم بتهمة خرق حظر التجوال وتصوير فيديوهات تدعو لخرق حظر التجوال ليلاً، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية، معلقًا: "خلي البلد تنضف وأولادنا وبناتنا يعيشوا في أمان"، موجهًا رسالة في نفس الوقت لأولياء الأمور: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته خلوا بالكم من عيالكم".

واستنكر حديث الإعلام البريطاني عن قمع مصر للناشطات حنين حسام ومودة الأدهم، وسما المصري ووصفهم بالمؤثرين، معقبًا: "هما مؤثرين بالسلب في أخلاقيات وثوابت المجتمع وفي غرائز النساء، خليكم في حالكم، لن نقبل منكم دروسا في حقوق الإنسان، أزمة كورونا فضحت الجميع، إحنا اللي نعلمكم حقوق الإنسان، ولن نصمت بعد الآن وهنرد الصاع صاعين".