صور.. استخراج سيخ حديد اخترق رئة مبيض محارة بطوارئ المنصورة

تمكن أطباء مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، اليوم، من استخراج سيخ حديد اخترق الرئة اليسرى لمبيض محارة عمره 40 سنة، بعد سقوطه من الدور الخامس على سيخ حديد اخترق الجهة اليسرى من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسرى وعظمة لوح الكتف اليسرى، وخرج من الجهة اليمنى.

وتدخل فريق من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الطوارئ بسرعة، وتم إدخال العامل إلى غرفة العمليات، واستخراج السيخ الحديدي وإصلاح الرئة اليسرى.

وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور سمير عطية مدير المستشفى، والدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وضم الفريق كل من الدكتور محمد الشبراوي مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور فتوح علاء الدين مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والأطباء المقيمين الدكتور أمير بهاء، والدكتور محمود نصر، والدكتور أمير ثابت، الدكتور محمد عادل، وفريق من التخدير الدكتورة سارة صلاح، والدكتور أحمد النجار.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين محارة من الدور الخامس بعمارة تحت الإنشاء بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة.

وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من "وليد م. ف"، و"عبدالله.ع"، مبيضان محارة.

وبالفحص أكد شهود العيان أن العاملين سقطا من الدور الخامس بعقار تحت الإنشاء بالقرية، وأن احدهما أصيب بفقدان للوعي، والثانى سقط على سيخ حديد استقر في جانب، ونُقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.