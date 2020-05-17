مستشار المفتي: شيوخ الجماعة الإرهابية يفتون بما يحقق مصلحتهم

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن هناك أوعية كثيرة لمن يريد الثواب عن طريق الصدقة الجارية، والتبرعات والهبات والصدقة الجارية والزكاة يجوز توجيهها لصندوق تحيا مصر الذي يستطيع أن يصل للأفراد المحتاجين ممن لا نستطيع الوصول لهم.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تلعب على المصريين ولا يرغبون بتوزيع المصريين بالخارج زكاتهم في بلدهم الأم ويقولون إن من يفعل ذلك تسقط زكاته وعليه إثم، ولكن مايقولونه غير صحيح، وأي فقيهتشرح له الحالة التي تمر بها مصر سيجيز نقل الزكاة لمصر ولكن العناصر الإخوانية تغالط نفسها فيما يخدم أهدافها فقط.

وتابع عاشور: "هم يريدون نقل الزكاة في المكان حيث يتواجدون هم، ولا تذهب لسواهم، ونحن نقول تنقل الزكاة حيث يوجد الفقراء والمحتاجون والأقارب وذوو الأرحام والمواطنون، وهذه هي المصلحة، ويريدون تغذية جماعتهم بأموال الزكاة، وهم بوجهين ويفتون حسب مصالحهم ويفضل الأوروبيين حتى ولو كانوا أغنياء ولا تذهب لمصر.