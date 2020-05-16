مجدي عاشور: لا يجوز الصلاة خلف الإمام في التلفاز أو المذياع

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على حكم اقتداء بعض المصليين بالتلفاز أو الشرائط المسجلة بالقرآن في صلاة التراويح، لعدم حفظهم غير السورة القصيرة.

وقال "عاشور"، خلال الفقرة الثابتة ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصلاة في جماعة تستوجب تكوين الصفوف، ومتابعة حركة الإمام، موضحا أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف المذياع أو التلفزيون، على أمل كونها صلاة جماعة.

وأكد على المصليين، قراءة ما تيسر لهم من قصار السور في صلاة التراويح ومن غيرها من الصلوات المفروضة، وستكتب له كثواب الجماعة بإذن الله، مشيرا إلى أن سورة الإخلاص، تعدل في الثواب ثلث القرآن، ولو قرآتها 3 مرات كأنك قرأت القرأن كله في الثواب والأجر.