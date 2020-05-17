أحمد موسى: لن يكون هناك حظر تجول شامل في أسبوع العيد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يكون هناك حظر تجول شامل في مصر خلال أسبوع العيد، "مش هيحصل من الآخر كده، لا البلد ولا الاقتصاد ولا ظروفنا تخلينا نقفل البلد لمدة 7 أيام، مستحيل ده يحصل بمعنى الكلمة، ده رأيي الشخصي وبقول لا يمكن أن يتم".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه قد تكون هناك إجراءات في أسبوع العيد مشابهة لما تم اتخاذه في يوم شم النسيم، مثل منع الشواطئ ومنع عربات الرحلات من الانتقال بين المحافظات، ووقف حركة النقل، وهذا أمر وارد، ومن الأشياء المطروحة.

وتابع: "بيحصل تجمع في العيد ولكن مش هيبقى زي كل سنة، التجمعات مش هتبقى زي كل سنة، الناس كلها بقت تخاف، الناس بقت تحس بالخطر وشعرت بضرورة التحرك في الشارع بالكمامة والذهاب إلى العمل بالكمامة، الناس حست إن الموضوع قرب منهم، وهو قريب بالفعل، بس مش ممكن العالم كله يبقى بيفتح النهاردة وأنا أقفل".