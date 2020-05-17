مختار نوح عن ابن تيمية: تاريخ وانتهى ولا يجوز ذكره أو فتاواه

قال مختار نوح، الباحث والمفكر، إن ابن تيمية غير موجود بالنسبة لنا، ولا له مخطوطات وكل واحد بيكتب، وهو واقع لا يجوز طرحه: "كل الفتاوى اللي أصدرها لا تنطبق أو تنقل".

وأضاف "نوح"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان ولا يجوز نقلها: "الفتوى هي إنزال حكم شرعي على حال وليس نقلها من زمن لآخر"، موضحا أن فتاوى ابن تيمية باتت قديمة: "نتعامل مع فتاوى ابن تيمية كما درسنا قانون حامورابي في القانون، وندرسه كتاريخ، وشيخ الأزهر قال إن ابن تيمية مش سلفي، وفتواه تخص عصره".

وأكد أن إحدى فتاوى ابن تيمية قد تسببت في قتل 500 شخص على يد الجماعات الإسلامية: "ابن تيمية تاريخ وانتهى، ولا يجوز ذكره، وعام 2020 نهاية التنظيمات والجماعات المتطرفة في مصر"، مشيرا إلى أنه وفي حال كان شيخ للأزهر سيقوم بحصار الفتاوى الخاطئة في المناهج التعليمية: "شيخ الأزهر عارف كل حاجة، وهناك مناهج بها خطورة على طلاب الأزهر الشريف".

وتابع: "آخر مرة راجعت المناهج من سنة، وفي معرض الكتاب كان فيه كتب بتنزل من مطابع الأزهر، والأزهر مطلوب منه ينقلنا نقله تانية وهناك قضايا أخرى غير داعش، زي اللي بيقسموا الفلوس والأراضي وبياخدوا الفلوس في جيبهم".

وأوضح قائلا: "إحنا اكتشفنا لشيخ الأزهر ناس مش تمام وشتموا في ثورة 30 يونيو، ولحد دلوقتي بيحاربونا أننا خريجي الأزهر، والفساد توغل في كل المؤسسات حتى الأوقاف في الأفكار والقرارات، بعض أساتذة الأزهر طلبوا مني تصحيح امتحانات الطلاب ونجحت الطلبة".