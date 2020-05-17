أنغام عن تفاصيل أغنيتها مع "الصحة العالمية": الأيام الصعبة هتعدي

كشفت الفنانة أنغام تفاصيل الأغنية التي قدمتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والأمم المتحدة "هتعدي".

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الأغنية كانت حلوة وتمثل مشاعر خارجة من القلب متمنية أن تصل لقلب الناس.

وأوضحت أنغام أنها تلقت اتصالا من أمير طعيمة مؤلف الاغنية والملحن هشام جمال من أجل غناء الأغنية وأخبروها أنها انتاج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وأنهم يريدوا تقديم أغنية للناس تقول إن هذه الأيام الصعبة ستمر.

وأشارت أنغام إلى أنها شاركت في الأغنية والتزمت بكافة الاجراءات الوقائية هي ومهندس الصوت وفريق العمل داخل الاستديو مشيرًة إلى وضعها الصوت على الموسيقى التي تم تسجيلها من قبل.