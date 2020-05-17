انهيار حفر على شخصين بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط

وقع حادث انهيار حفر على شخصين، مساء أمس، أثناء التنقيب على الآثار بجوار نقطة الشرطة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى يفيد بانهيار حفر بمنزل "سعيد حسنين سعد متجلي" بقرية الزرابي بجوار نقطة الشرطة دائرة المركز ووجود شخصين داخل الحفر.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدنى، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفر بعمق 2 متر × 2 متر على شخصين بمنزل"وحيد سعد حسنين محمد متجلي" بجوار نقطة الشرطة بقرية الزرابي بغرض التنقيب على الآثار.

تمكنت قوات الدفاع المدنى والإنقاذ من استخراج "مؤمن بهي الدين منصور" 21 عاما، مقيم بالمطيعة دائرة مركز أسيوط بدون إصابات وجارٍ استخراج "هارون مصباح أحمد" 42 عاما، مقيم باقور دائرة المركز، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.