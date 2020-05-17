الأعلى للإعلام يعلن تقرير الدراما ويحقق في شكاوى ضد قنوات ومواقع اليوم

تعقد اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، اجتماعا لها للتحقيق في عدد من الشكاوى التي تلقتها في حق قنوات ومواقع متعلقة بمخالفة قوانين المجلس وبعضها متهم بارتكاب مخالفات في تغطية أزمة انتشار وباء فيرس كورونا.

من جانبه قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير إصدار تقرير نصف شهري عن الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان في أول أسبوعين منه، وذلك بخلال التقرير الأسبوعي الثالث عن مخالفات وملاحظات المسلسلات والذي من المقرر أن يصدر اليوم.

وأشار لاشين في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن التقرير لن يتحدث عن مخالفات أو ملاحظات كتقرير الأسبوعين الأول والثاني اللذين أصدرتهما اللجنة، ولكنه سيتناول الحالة الدرامية، وبيان ما إذا كان هناك تنوعا في الموضوعات التي تناولتها المسلسلات أم لا.

وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان سابق له بتنوع الموضوعات التي تتناولها المسلسلات لكنه انتقد في الوقت نفسه غياب المسلسل الديني وطالب بأهمية تواجد المسلسلات الاجتماعية.

ورصد التقرير الإحصائي للجنة في رمضان 366 ملاحظة على 25 مسلسلاً تم عرضها خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، بواقع 219 ملاحظة في الأسبوع الأول، و147 ملاحظة في الأسبوع الثاني، تشمل 4 مخالفات.

وبحسب التقرير، الذي حصلت عليه "الوطن"، فقد احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، تليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، وجاءت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية، كما خلت المسلسلات في الأسبوع الثاني من أية مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف".

وأشار التقرير إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التي اشتملت على ألفاظ متدنية وإيحاءات وتدخين في الأسبوع الثاني مقارنة بالأسبوع الأول، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 في الأسبوع الثاني.