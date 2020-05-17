بينها "البرنس" و"الاختيار".. 4 وجوه لـ"دياب" في رمضان

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان دياب هذا العام حيث يشارك في أربعة مسلسلات هذا العام بمسلسل "فرصة تانية" حيث يجسد دور مدحت الصياد الذي يعاني نفسيا من والده ويظهر هذا في معاملته القاسية علي زوجته

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى أحمد مجدى، هبة مجدى، ومحمد أبو داوود، وآيتن عامر، وكريم عبد الخالق،المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، والسيناريو والحوار لمصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل،وإنتاج سينرجي

أما مسلسل الاختيار فجسد من خلاله دور شيخ سالم وهي شخصية محورية في احداث المسلسل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى

وظهر دياب في مسلسل "البرنس" كضيف شرف بدور كتكت الذي ذهب لقتل رضوان باتفاق مع أشقائه.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

كما يجسد شخصية الشيخ يوسف في مسلسل "ليالينا 80" الذي يعرض حصريا على CBC ، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.

وقد نشر دياب عبر حسابه بالفيسبوك صوره تجمع الشخصيات التي يجسدها في رمضان وكتب الحمدلله جبرت