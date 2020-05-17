رشاش لعبة ولبس صاعقة.. طفل يؤدى مشهدا من "الاختيار" حبا في منسي

نظرًا لما يتمتع به مسلسل "الاختيار" الذي يُجسد شخصية الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، ويقوم بدور شخصيته الفنان أمير كراره، ضمن السباق الرمضاني الحالي، من اهتمام مجتمعي فريد من مختلف الفئات العمرية، حظى بحب الأطفال والذين أصبحوا أكثر المتأثرين به لما يبرزه من بطولات وتضحيات لرجال القوات المسلحة المصرية، فضلًا عن أنه يحظى باهتمام الكبار.

وتأثرًا بشخصية الشهيد منسي، أقدم أحد الأطفال على تجسيد أحد مشاهد المسلسل على منصة "تيك توك"، مستخدمًا لعبته البلاستيكية المشكلة على هيئة سلاح آلي، ومرتديًا ملابس مكتوب عليها "الصاعقة" أشبه بالزي الذي ظهر به أمير كرارة خلال أحداث المسلسل.

وقدم الطفل أداءه على عبارة "على العهد يا رجالة اتدفن بأفرولي.. الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن بيتدفن زي ما هو"، مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.