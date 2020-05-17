سيات.. 70 عاما من التحديات

قبل 70 عاما بدأت سيات فى رحلة مثيرة فى 9 مايو 1950 ومنذ تأسيس الشركة ووضعت إسبانيا على عجلات التنمية والصناعة، منذ لحظة تأسيس الشركة خضعت سيات لتحول عميق وأظهرت قدرة ثابتة على إعادة الاختراع، جعلت هذه الرحلة التى تدوم لـ70 عاما المليئة بالتحديات الشركة كما عليها الآن.

سيات تعتبر شركة السيارات الوحيدة التى تصمم وتطور وتصنع وتسوق السيارات فى إسبانيا وتمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي وتصدير 80% من سياراتها.

سيات هى شركة قوية، جزء من مجموعة فولكس واجن، مجموعة السيارات الرائدة فى العالم والتى تمتلك الكثير من العلامات التجارية مثل بنتلى وبوجاتى.

سيات شركة تنمو وتواصل تقديم أفضل حلول ووسائل التنقل لتسهيل الحياة على الناس وعلى مدار الـ70 عاما أثبتت سيات قدرتها على إعادة اختراع نفسها ومواجهة التحديات التى ظهرت فى طريقها بنجاح وعبقرية وبدأت سيات فى قوة تحويلية جديدة وبدأت تنمو من شركة تصنيع سيارات إلى شركة تكنولوجية وصناعية قوية.

افتتحت سيات أول مصنع لها فى zona franca فى برشلونة فى عام 1953 بإنتاج يومى 5 سيارات سيات 1400 وبعد 40 عاما من إنتاج نماذج أيقونية كان لها تأثير قوى فى نجاح سيات مثل سيات 600 وسيات 127 فقررت الشركة بناء مصنع جديد أكبر وأحدث يضم الكثير من المعدات التكنولوجية الحديثة.

نقلت سيات الإنتاج من برشلونة إلى مارتوريل فى عام 1993 باستثمار أولى بقيمة 1.47 مليار يورو وافتتح مع إطلاق الجيل الثانى من سيات ابيزا وسيات قرطبة والتى تم إنتاجها بمعدل 1500 سيارة فى اليوم.

تمتلك حاليا سيات 3 مصانع فى إسبانيا حيث يتم تصنيع أبيزا وأرونا وليون بمعدل 2300 سيارة فى اليوم، علاوة على ذلك فإنها تصنع اتيكا فى جمهورية التشيك وTaraco فى ألمانيا وmii electric أول سيارة كهربائية من سيات فى سلوفاكيا وحتى اليوم انتجت سيات 19 مليون سيارة منذ تأسيسها.

قامت سيات بأول عملية تصدير لها فى 1965 لكلومبيا ومن ذلك التاريخ أثبتت سيات نفسها كمصدر صناعى رائد فى إسبانيا وتمثل الآن 3% من إجمالى صادرات الاقتصاد الإسباني.

تقول سيات إن تطورها خلال الـ70 عاما الماضيين كان آسيا بدءا من تصميم سياراتها وحتى الإنتاج إلى حجم الصادرات واليوم يتم إنتاج نفس عدد السيارات فى 3 دقائق كما كان من قبل فى يوم كامل ومقارنة بالانتظار لمدة عامين فى الخمسينات لسيات 600 وفى الوقت الحاضر مع خدمة Fast Lane يمكنك شراء سيارة فى 10 دقايق واستلامها بعد 21 يوم فقط.

على مدار الـ70 عاما أطلقت سيات 75 طرازا باصدارات وأجيال مختلفة من بينها بعض النماذج الرئيسية التى ميزت نقطة تحول بدءا من عام 1953 مع سيات 1400 أول سيارة تصنعها سيات أو مع سيات 600 الأسطورى الذى تم تقديمه فى عام 1957 وسرعان ما أصبحت رمزا للحرية و التنقل، فى عام 1984 وصلت أول سيات ابيزا وفى عام 1999 سيات ليون والتى حققت نجاحا فى المبيعات منذ إطلاقها.ومع مواكبة التطور ستقوم سيات فى هذا العام 2020 بافتتاح CASA SEAT الجديد وهو مكان فى قلب برشلونة تم إنشاؤه لتكريم مسقط رأس سيات قبل 70 عاما وسيكون CASA SEAT مكان التجمع لاكتشاف حركة المستقبل وسيضيف أنشطة متعددة ليصبح مرجعا فى جدول أعمال برشلونة الثقافى.

على مدار الـ70 عاما كانت سيات على مسار ثابت للنمو المستدام الذى دفع صناعة السيارات فى اسبانيا حيث بدأ إنتاج السيارات فى عام 1953 بقوة عاملة مكونة من 925 شخصا واليوم يعمل أكثر من 15 ألف موظف فى سيات ولها تأثير مضاعف على الصناعة المساعدة مما يولد حوالى 100 ألف وظيفة بشكل عام.

بلغ حجم مبيعات سيات 11.157 مليار يورو فى عام 2019 وتمثل الصادرات 81% من حجم المبيعات بقيمة 9.41 مليار يورو وتعتبر سيات اكبر مصدر صناعى فى أسبانيا واليوم تعتبر سيات مارتوريل المصنع الذى ينتج معظم السيارات فى اسبانيا وثانى أكبر سوق لإنتاج السيارات فى أوروبا.

لقد كانت سيات جزءا من حياة الناس منذ 70 عاما وأراد أيضا إظهار التزامه تجاه المجتمع و احتياجاته فى وقت صعب مثل أزمة كورونا، خلال هذه الفترة العصيبة أطلقت سيات مبادرة مختلفة لمكافحة الفيروس ، على وجه التحديد لإنتاج المعدات الأكثر طلبا فى المستشفيات مثل أجهزة التنفس الصناعى.