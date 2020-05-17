"كوميديا كورونا".. برسيم وشلولو ونقاب للرجال أدوية الفيروس بالفضائيات

من الشاي إلى الينسون، ومن الثوم إلى البصل، ومن "الكرومونيوم" إلى "الشلولو"، ومن عصير البرسيم إلى اللحم الضاني، تتواصل مسيرة العلاجات الغريبة والطريقة التي يتحدث عنها البعض في الإعلام عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى أنّ الأمر وصل إلى حديث أحد مقدمي البرامج على شاشة "الحدث اليوم"، بارتداء الرجال والنساء للنقاب للوقاية من كورونا، فنال تفشي كورونا التغطية الإعلامية الأكبر من بين كل الأوبئة التي اجتاحت العالم على مرّ العصور، بما في ذلك تفشي إيبولا الأخير.

ومع تأكيد منظمة الصحة العالمية أنّها لم تتوصل حتى الآن إلى علاج للفيروس، تّطل علينا من حين لآخر على الشاشات أفكار علاجات تبدو كوميدية للكثيرين، وباتت محل سخرية المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فتعد هذه الأفكار نظريات غريبة وطريفة عن الوباء، فضلًا عن توليفات شعبية من الأعشاب، ونصائح للطب البديل، تنتشر مؤخرا عبر تطبيق واتس آب، بين مشروبات ساخنة، وغرغرة، واستنشاق أعشاب، وغلي بعضها، إلا أنّ تلك الوصفات، ليس لها دليل علمي على فعاليتها في مكافحة كوفيد 19

الإعلامي مفيد فوزي تحدّث عن علاج فيروس كورونا بـ"الكرومنيوم".. ثم تراجع

فقبل تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، قال المذيع مفيد فوزي، إنّ الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا –غير مصر طبعًا- هو الشعب الهندي، بسبب تناول الناس لأحد أنواع البهارات التي بها مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه.

وعقب ذلك التصريح، تداول المصريون الفيديو على السوشيال ميديا، بكثاقة، وسط سخرية من الوصفة، ما جعل مفيد فوزي، يظهر في حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار"، وهو ذات البرنامج الذي ذكر فيها تصريحه، وأكد أنّ المعلومة تبدو غير دقيقة، وأنّ مصدرها كان أحد أصدقائه.

الإعلامية أماني الخياط: الشاي بيزق كورونا من الحنجرة ويخرجه بره الجسم

وقالت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامجها "الكبسولة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أنّ الشاي والمياه الساخنة أفضل علاج لفيروس كورونا، مشددةً على أنّهما يطردان الفيروس من الحنجرة إلى المعدة التي تقضي عليه تماما: "ربنا اللي حارس مصر، بقول لكل البسطاء، لأنكم شعب بحب يشرب الشاي، فعلاج كورونا هيبقى في الشاي".

ومصر تعد الدولة الوحيدة في العالم الذي يُعتبر الشاي جزءا من بطاقة التموين، ويُطلق عليه فاكهة الغلابة، و"هو اللي بيعمل الخناقة في منطقة الحنجرة عشان يزق الفيروس"، حسب تصريحات الخياط، التي قالت: "الفيروس بيروح من القصبة الهوية بمنطقة الحنجرة على المعدة، فإحنا بنشرب الشاي والميّة السخنة وكل حاجة سخنة عشان نقتله ونكون نجحنا في أول معركة مع الفيروس".

الدكتور مجدي نزيه: علاج فيروس كورونا بـ "الشلولو"

وبين ليلة وضحاها تصدر اسم أكلة غير معروفة للكثيرين وهي "الشلولو"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى محرك البحث الشهير جوجل، بسبب تصريح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إذ قال في برنامج "باب الخلق"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي محمود سعد، أنّ تناول أكلة الشلولو يساعد في مقاومة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وهو التصريح الذي أثار الكثير من السخرية والجدل على السوشيال ميديا، وجعل الكثيرين يتساءلون عن هذه الأكلة التي كان وقع اسمها غريبًا على مسامع الكثيرين، بعد أن وصفها نزيه بأنّها من أكفأ مدعمات المناعة وأكفأ مضادات كورونا وغير كورونا، فيما ظهر نزيه ودافع عن نفسه في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إنّ الشلولو أكلة شأنها شأن كثير من أكلات كثيرة داعمة المناعة، مثل الطماطم بالليمون والثوم، والسلطة الخضراء البلدي.

الدكتور مجدي بدران: فول وعدس وكشري أبرز علاجات كورونا

كان عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، ظهر على شاشة قناة "TeN"، ليقول إنّ مصر والصين دولتان لهما إرث حضاري كبير، و"قدرنا إن شاء الله نتحدى الفيروس في العالم. الأمريكان سيسمعوا كلامنا النهارده. والأوروبيون سيسمعوا كلامنا النهارده. الأمريكان يسألونني: ماذا سنفعل في الكورونا؟ قلت لهم: كلوا فول. كلوا فول وعدس وكشري وكده. ولكن حين تأكل الفول يا حبيبي تأكله بالطريقة المصرية".

وحدّد بدران الطريقة المصرية بخطوات دقيقة، ألا وهي "غمس الفول في المياه، وطهيه على النار، وإضافة فيتامين سي له، ألا وهو الليمون". واتضح من حديث بدران أنّ الفول لن يكون مصدرا للوقاية من الفيروسات فقط، بل صرح بأنّ "الفول" سبب "خفة دم" المصريين بفضل التريبتوفان (الحمض الأميني) الموجود فيه.

الدكتورة دينا سليمان: مقاومة فيروس كورونا باللحم الضاني والمياه

وكشفت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة عن الأكل الصحي الذي يجب تناول للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تناول البروتينات، وذلك خلال حوارها في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، إذ شددت على أهمية الابتعاد عن اللحم الحمراء لأنّه يضر الجهاز المناعي ودعت لتناول لحم الضأن أو الماعز.

وأوضحت سليمان، أنّها تفضل ربط نتائج العلم الحديث في الغرب والدين الإسلامي الذي ينص على ذبح كبش في الأضحية لأن لحم الكبش يقوي الجهاز المناعي، مؤكدة ضرورة تناول قطعة لحمة بحجم كف اليد، لافتة إلى أنّ الفراخ والأسماك لا يوجد حظر على تناولها ، ولا بد من تناول البروتينات النباتية، وتناول من 4 إلى 3 أكواب من المياه يوميا .

الدكتور أسامة حجازي: مقاومة كورونا بالنقاب وشرب الينسون والزعتر والعسل

"إنت بتصلي صح؟، بتتوضى 5 مرات صح؟، خلاص مفيش فيروس كورونا".. هكذا تحدّق الدكتور أسامة حجازي، مقدم برنامج "القمة" الذي يُعرض على شاشة "الرحمة"، :عن علاج فيروس كورونا، موضحًا أنّ منظمة الصحة العالمية أوصت بأن يكون الفم والحلق رطبين: "لو لا قدر الله فيروس كورونا جه ووجد أن الفم جاف هيقدر يوصل للجهاز التنفسي، بس لما الواحد يتوضى استحالة هييجي كورونا لأن فمه هيبقى رطب".

وأضاف حجازي، أنّه لولا الإحراج لأوصت منظمة الصحة العالمية بالنقاب للرجال والنساء، فالماسك الذي يرتديه المواطنين في الشارع هو نقاب المسلمين: "الصين كلهم لابسين ماسك وأمريكا وكل الدول"، كما ناشد المواطنين بتناول العسل، وكركم مطحون، وحبة بركة مطحونة في إناء زجاجي ونأخذ منه معلقة صباحًا ومساء، ويتم وضعه للأطفال على الزبادي".

محمود أبو الليل: علاج فيروس كورونا بعصير البرسيم

محمود أبو الليل يُعد أمين عام حزب مصر 2000 بالأقصر، أكد أنّ عصير نبات "البرسيم" الذي يوجد بكثرة في الصعيد لاستخدامه في إطعام المواشي يقضي على فيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الحدث اليوم"، موضحًا أنّ عصير نبات البرسيم ينقي أجسام المواشي من السموم وطارد للفيروسات ويقوي المناعة ويمنع تصلب الشرايين.

وأشار إلى أنّ عصير البرسيم ينقي الكلى والكبد من السموم؛ لذلك اعتبره صالح للاستخدام البشري في ظل البحث عن علاج لفيروس كورونا، مطالبًا القائمين على المنظومة الصحية في مصر بتجربة العصير على 10 حالات بمعدل مرتين يوميًا لمدة 4 أيام،ا وانتظار النتائج المبشرة على حد قوله.