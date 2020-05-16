ألمانيا لن تفرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا

سيكون لكل مقيم في ألمانيا الحق في أن يقرر ما إذا كان يجب تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد، ولن يكون هناك تطعيم إلزامي لأحد، حسبما أعلن رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلج براون.

وقال في مقابلة نشرت اليوم، في صحف مجموعة Funke": "يجب على أي شخص لا يرغب (في التطعيم) أن يعلم أنه يخاطر بأن يصاب بالعدوى، فكل واحد يقرر بنفسه هذا الأمر"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف المسؤول الألماني: "سترفع القيود عاجلا أم آجلا وسنعود إلى الحياة الطبيعية عندما يتوفر اللقاح".

وبدأ تفشي وباء فيروس كورونا التاجي الجديد في نهاية عام 2019 في وسط الصين، وفي وقت لاحق انتشر في معظم البلدان، واعترف العالم ومنظمة الصحة العالمية، بأن تفشي هذا الفيروس يشكل وباء دوليا.

ووفقا لأحدث البيانات العالمية، أصيب بفيروس كورونا أكثر من 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من 300 ألف.

وقال وزير الصحة في ألمانيا، ينس سبان، إن اللقاح ضد فيروس كورونا، لن يكون جاهزا قبل عام 2021.