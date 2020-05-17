إطلاق رحلتين للسعودية لإعادة المصريين العالقين اليوم

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، رحلتي طيران إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقلع الرحلتان التي تسير مصر للطيران واحدة منهما إلى مدينة جدة، والثانية إلى مدينة الرياض، من مطار القاهرة، بعد قليل، على أن تكون العودة إلى مطار برج العرب بالاسكندرية، ومن المقرر نقل الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة هناك لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، أن تجري سلطات مطار برج العرب، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة الحجر الصحي بالمطار، فحوصات طبية للمصريين العائدين على الرحلتين، من المملكة العربية السعودية قبل خروجهما من المطار، للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الإصابة بالفيروس القاتل.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .