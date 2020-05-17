الخشت يوجّه بتحويل 4 حوامل عائدات من الخارج لـ"قصر العيني"

وصلت الأفواج الـ14 و15 و16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مساء أمس إلى المدينة الجامعية بالقاهرة.

وبذلك يصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية بجامعة القاهرة حتى الآن، إلى 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.

وكان في استقبال أفواج العائدين، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الذي حرص على الاطمئنان على حسن استقبال جميع العائدين، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.

ووجّه الدكتور محمد الخشت، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعائدين، وتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، كما وجّه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين.

وجهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.