خليك في البيت.. طريقة إجراء التقييم الذاتي لفيروس كورونا المستجد

قدمت وزارة الشباب والرياضة، تطبيق جوجل فورم المصمم بمعرفة وزارة الصحة، للكشف عن فيروس كورونا عن بعد دون الحاجة لزيارة المستشفى، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة بعدد من الوزارات للتعامل من الأزمة الراهنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الموقع الذي يستطيع الأشخاص ملء الاستمارة من خلاله، والمصادر التي تم الاستعانة بها لتطوير الاستمارة، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

إجراء التقييم الذاتي لفيروس كورونا من المنزل

ـ الدخول على رابط استمارة التقييم الذاتي لفيروس كورونا من هنا.

ـ تحديد سن المستفيد من الخدمة.

ـ اختيار جنس مقدم الاستمارة.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي يجري التقييم.

ـ كتابة المحافظة، والحي التابع له الشخص.

ـ الإجابة على الأسئلة المتعلقة بأعراض فيروس كورونا المستجد.

ـ بعد الإجابة على الأسئلة، تظهر النتيجة فورا.

أهداف استمارة التقييم الذاتي لفيروس كورونا المستجد

- تخفيف الضغط الكبير المتوقع على النظام الصحي المصري في الأيام والأسابيع المقبلة.

- إتاحة فرصة الحصول على الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجا لها.

- تشجيع الرعاية الذاتية وزيادة الوعي الصحّي.

ـ تحديث الاستمارة باستمرار تبعا للبيانات المتاحة والمستجدات على الأرض، وينصح بتكرار التقييم كل 3 أيام.

المصادر التي جرى الاستعانة بها لتطوير استمارة التقييم الذاتي لفيروس كورونا

- نماذج التقييم الذاتي للأنظمة الصحية الخاصة بمقاطعات كندية، أسترالية، وكذا المجلس الطبي البريطاني.

- البيانات، التعليمات، والبروتوكولات الطبية المتاحة على الموقع الرسمي المخصص من وزارة الصحة والسكان المصرية www.care.gov.eg لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

- البيانات، التعليمات، والبروتوكولات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 المتاحة على الصفحات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

- متطوعون مصريون متخصصون في مجالات طب الأزمات، الصحة العامة، البيئة، طب الأسرة، الصحة النفسية، التنمية المجتمعية، والتواصل.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس تسجيل 488 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.