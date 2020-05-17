سقوط مندوب مبيعات استولى على 108 آلاف جنيه من مقر عمله بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفي، من ضبط مندوب مبيعات بإحدى الشركات لاستيلائه على 108 آلاف جنيه من أموال الشركة دون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة.

كان فرع الإدارة في جنوب الصعيد تلقى بلاغا من وكيل إحدى شركات تجارة الأدوات المكتبية والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي كونه مندوب تحصيل بالشركة، واستيلائه على مبالغ مالية من أموالها بلغ إجماليها مبلغ 108 آلاف جنيه، واصطنع إيصالي توريد وإيداع نقدية يفيدان على خلاف الحقيقة توريده المبلغ.

وتبين صحة الواقعة وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.