برلماني يطالب الحكومة بإغلاق الشواطئ والحدائق خلال أيام عيد الفطر

طالب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعليمات حاسمة لجميع المحافظين لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد19"، خلال أيام عيد الفطر المبارك بنفس إجراءات شم النسيم.

وأكد "الحناوي" في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه يجب إغلاق كل القرى السياحية وشواطئ البحر والنيل والحدائق العامة والمنتزهات والتجمعات والحفلات طوال أيام عيد الفطر المبارك، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

كما طالب بوقف دخول أي أتوبيسات أو رحلات جماعية بين المحافظات بصفة عامة والمحافظات السياحية والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل بصفة خاصة، ومنع استخدام حمامات السباحة في الفنادق، والغلق التام لجميع الشواطئ الخاصة والعامة مع استمرار الغلق التام لجميع المقاهي والكافيهات والكافيتريات والملاهي والنوادي، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات خلال أيام عيد الفطر بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ.