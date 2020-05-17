الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من بلدة يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من بلدة يعبد جنوب غربي جنين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر فلسطينية في جنين، إنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت أحياء عدة، واعتقلت الشابين: نضال نفيعات، ومجاهد عمارنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأسبوع الماضي، 18 فلسطينيًا بينهم أم وطفلتها في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب تجدد اقتحام البلدة، بعد مقتل أحد جنودها.