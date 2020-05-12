اعتقال 18 فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 18 فلسطينيًا بينهم أم وطفلتها في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب تجدد اقتحام البلدة، بعد مقتل أحد جنودها.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تلك القوات اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، مشيرة إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال المواجهات المندلعة هناك.

كما اقتحمت تلك القوات عدة منازل، ووفقًا لشهود عيان اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، خاصة في حي السلمة، وبتعزيزات عسكرية يتواجدون في كافة أرجاء البلدة، وسط حالة استنفار، عقب اعلان جيش الاحتلال في بيان مقتل أحد جنوده بحجر خلال عملية الاقتحام.

الاحتلال يصيب صيادا في بحر غزة ويتوغل شرق البريج

وفي غزة، أصيب صياد بعيار ناري، أمس، أطلقه عليه جنود بحرية الاحتلال، خلال عمله في بحر مدينة غزة برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في ظهره وهو على متن مركبة قبالة بحر مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.

الجامعة العربية تدين تمديد إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين في القدس.. وفرنسا تضغط لرد صارم من الاتحاد الأوروبي حال ضم أجزاء من الضفة

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، معتبرة القرار "محاولة للتغطية على جرائمها والتستر على مخططاتها في تهويد مدينة القدس، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها".

وعن السعي الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، إن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدمًا في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لوكالة "رويترز" للأنباء أن بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية بعد غد الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.