وكيل "مشروعات النواب" تخضع للعزل المنزلي بعد إصابة حارس العقار بكورونا

تخضع النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، للحجر المنزلي بعد اكتشاف إصابة حارس عقار منزلها بفيروس كورونا المستجد.

وبهذا يرتفع عدد النواب الخاضعين للحجر المنزلي إلى ثلاثة، وهم هالة أبو السعد، ومحمد فؤاد وطلعت خليل نتيجة مخالطتهما للنائبة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب والتي تخضع للعزل الصحي بمستشفى قصر العيني بعد إصابتها بفيروس كورونا.

كان مجلس النواب اتخذ عددا من الإجراءات المشددة في الآيام الماضية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، شملت وضع ملصقات ورقية وإلكترونية توعوية بكل الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، لتخاطب جميع المتواجدين بالمجلس، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم جميع قاعات ومبانى ومكاتب مجلس النواب.

كما شملت الإجراءات التنبيه على كل من خالط النائبة شيرين فراج، سواء من العاملين أو النواب بعزل نفسه بالحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما.