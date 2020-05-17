أرملة الشهيد أحمد منسي: كان عاشقا لتراب سيناء وله علاقات طيبة مع أهلها

قالت منار أرملة الشهيد أحمد منسي، إنه كان عاشقا لتراب سيناء وله علاقات طيبة مع أهلها، مشيرا إلى أن معظم الأحداث التي عرضت في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول جزء من بطولاته على أرض سيناء، صحيحة.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن": "منسي كان دائم الحديث عن سيناء وعن بطولات أهلها وكرمهم وأنهم ظلموا في أوقات سابقة واتهموا باتهامات كثيرة باطلة وهم جزء من النسيج الوطني المصري لا يقلوا بطولة وشرف عن أي مواطن يعيش في أرض مصر".

وأشارت أرملة الشهيد إلى أن منسي كانت له علاقات طيبة مع معظم أهالي سيناء، كان بعضهم يحادثه أثناء الإجازات وأثناء وجوده مع أسرته وكان يلبي كل المناسبات التي كانون يدعونه إليها، مما يؤكد على وطنية أهل سيناء ومحبتهم للأرض.

وأضافت منار أن الشهيد كان قارئا جيدا للتاريخ وخاصة تاريخ سيناء وما تم مداولة عن بطولات المقاومة الشعبية وأهالي سيناء أثناء فترة الاستعمار الإسرائيلي ومحاولة جعل سيناء دولة مستقلة وفصلها عن مصر وكيف كان موقف القبائل السيناوية من هذا القرار رغم أنهم لو وافقوا على هذا القرار سيكون لهم نصيب الأسد من الغنائم، إلا أنهم رفضوا بيع وطنهم هكذا كان يقول منسي عن أهل سيناء، فهم أكثر محبة لأرضهم ويعرفون تاريخهم جيدا وهم من ساعدونا في العدد من العمليات داخل سيناء لم نكن نستطيع أن نصل إليها.