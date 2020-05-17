نائب يدعو البرلمان لتكريم عادل إمام لتاريخه ورمزا للقوة الناعمة

دعا عبدالحميد كمال مجلس النواب، ممثلا في الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ولجنة الثقافة والإعلام، بتكريم الفنان الكبير عادل إمام، تقديرا لتاريخه الوطني الكبير ورمز للقوة الناعمة المصرية.

وأضاف النائب في مذكرة قدمها لرئيس المجلس: "من السويس التي قدمت رائد الكوميديا الفنان إسماعيل ياسين والمحبة للثقافة والفنون وصاحبة التاريخ الوطني المشرف، إذ نحيي ونهنئ عيد ميلاد زعيم الكوميديا في مصر والوطن العربي بتقدير مستحق ومثمن عن أعماله الفنية الرائعة منذ ظهوره في الستينيات وحتى الآن".

وتابع: "لا ننسى ذاكرة الوطن وما قدمه الفنان عادل إمام من أعمال سينمائية ومسرحية ومسلسلات، كانت دوما لرقي لارتباطها بالمعاني الإنسانية والاجتماعية، وبما حقق من انتشار ومحبة واعتزاز من الشعب المصري، ولعل الذاكرة الوطنية لن تنسيى أعمال عادل إمام ضد الإرهاب والتطرف ومواجهته بالفن (الإرهابي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، وحسن ومرقص)، التي كانت بمثابة مواجهة راقية للقوى الظلامية وحماية المجتمع من التطرف والعنف، ودفاعا عن الوحدة الوطنية وسلامة الوطن".