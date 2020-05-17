تغيير اسم مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" لـ"جمجوم وبم بم"

أعلن الفنان محمد عبدالرحمن "توتة"، نجم "مسرح مصر"، عن تغيير اسم مسلسله الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، ليُصبح اسمه "جمجوم وبم بم".

وطرح "عبدالرحمن" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر المسلسل، مُعلنًا عرضه عبر منصة "شاهد" خلال الفترة القليلة المُقبلة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصين يعملان في شركة، وتقع لهم العديد من المفارقات الكوميدية، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، ومحمد سلام، وميرنا جميل، ومحمد محمود، ومحمد ثروت، وأحمد صلاح السعدني، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري.