حكى الفنان مصطفى خاطر تفاصيل موقف طريف حدث للفنان محمد عبدالرحمن "توتة" في أول مرة ينضم فيها لفريق التمثيل في الجامعة.

وقال خاطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن محمد عبدالرحمن تعرض لموقف ساخر حينما انضم لفريق التمثيل حيث ذهب لأداء الصلاة وتعرض لسرقة الحذاء الخاص به.

وأوضح خاطر، أن محمد عبدالرحمن أصيب بالإحباط بعدها وقرر عدم المشاركة في فريق التمثيل مرة أخرى نظرًا لأن "الجزمة" كانت غالية السعر.

من جهته، قال محمد عبدالرحمن، إن هذا الموقف أثر فيه بالفعل واتخذ قرارا بعدم العودة لمسرح الجامعة مرة أخرى إلا أن مصطفى خاطر أعطاه دور في مسرحية جديدة وتنبأ له بأنه سيكون ممثل كوميدي كبير.