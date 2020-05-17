قوائم موت "على عينك يا تاجر".. نظام "أردوغان" يواصل قمع الأتراك

تمادى النظام التركي في قمعه للشعب حتى وصل الأمر إلى التهديد العلني بالسلاح على لسان القيادي بحزب "العدالة والتنمية" إسماعيل قارا عثمان أوغلو، بحسب ما كتبه عبر موقع "تويتر"، في تجاوز واضح لدولة القانون.

وقال القيادي في حزب أردوغان، إنه "أثناء محاولة انقلاب 15 يوليو الغادرة لم يكن لدينا سوى عدد من السكاكين للهواة. ولكن الآن لدينا ما يكفي من الأسلحة والذخيرة". وأضاف: "وهناك مئات الآلاف مثلي لديهم هذا الكم من السلاح. لو لديك النية بتغيير السلطة بطريقة أخرى ليكن بعلمكم أن لدينا العديد من الأشياء الخيالية سنجربها معكم".

كاتب تركي: "أردوغان" وزع سلاح على أنصاره المدنيين وجهز ميليشيات مسلحة

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي المعارض محمد عبيدالله، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن هذه التهديدات ليست مستغربة على نظام "أردوغان"، مضيفا أنه "منذ محاولة الانقلاب المزعوم منتصف يوليو 2016 قام النظام بتوزيع السلاح على المدنيين وعلى أنصاره بداعي مواجهة الانقلاب".

وقال "عبيدالله": "فضلا عن ذلك، فإن أردوغان لديه جناح مسلح أو ميليشيات مسلحة جرى تشكيلها خلال الفترة الماضية لحماية نظامه، في مشهد يعكس المستوى الذي انحدر إليه النظام الحاكم في تركيا"، مضيفا: "وصل الأمر إلى أن أتباع حزب العدالة والتنمية ينشرون قوائم بأسماء شخصيات يجب قتلها وتصفيتها لمعارضتها للنظام الحاكم، هذه قوائم موت كان ينبغي أن يكون هناك تحرك من القضاء ضدها، لكن هذا لم يحدث".

"عبيدالله": دولتنا تعيش صراع عروش بين "أردوغان" و"الدولة العميقة"

ويرى الكاتب والمحلل السياسي التركي أن هذه التهديدات تشكل تجاوزا بالغا للقانون والقضاء، مشددا على أن أجهزة القضاء في تركيا ليس لها دور، فقد سيطر عليها "أردوغان" بالكامل على مدار السنوات الماضية، حتى باتت لا تحرك ساكنا.

وقال "عبيدالله" إن "تركيا في الوقت الحالي تشهد ما يمكن وصفه بصراع عروش، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء أردوغان من قمع معارضيه، لافتا إلى أن أردوغان بات في مواجهة الدولة العميقة بشقيها الأوراسي والأطلسي، متابعا: ""الرئيس التركي في الوقت الحالي يعتقد بإمكانية المواجهة المسلحة عند اللزوم، فكل طرف يريد القضاء على الطرف الآخر".

"عثمان أوغلو" ليس الأول.. تهديد أنصار أردوغان للمعارضين دوامة مستمرة

ويأتي تهديد "عثمان أوغلو" عقب تهديد من قبل سوداء نويان، زوجة المغني التركي إنجين نويان، خلال مشاركتها في برنامج عبر قناة تليفزيونية موالية للنظام، بقتل المعارضين. وقالت "نويان": "قائمتي جاهزة، عائلتنا تستوعب 50 شخصا. نحن مجهزون جيداً بهذا الشأن".

وأكدت سوداء نويان، أن حماسها خاب لأنهم لم يتمكنوا من قتل أي شخص في 15 يوليو، وقالت: "ظل انقلاب 15 يوليو في داخلنا، لم نتمكن من القيام بما نريد. عائلتنا تستطيع قتل 50 شخصا مثل هذا".

وأضافت: "نحن مجهزون جيدا ماديا وروحيا. في موقعنا لا يزال 3 - 5 جيران، قائمتي جاهزة". والمفارقة أن مقدمة البرنامج الصحفية إسراء ألونو ردت عليها قائلة: "علينا الانتباه جيداً، والتجهيز لهذا".