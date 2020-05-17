بيت الشعر ينظم أمسيته التاسعة أون لاين الليلة

ينظم بيت الشعر العربي "بمركز إبداع الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاءَ الأسبوعي أون لاين، في التاسعة مساء الأحد 17 مايو.

ويتضمن اللقاء 4 فقرات: الأولى مع الشاعرة الدكتورة حنين عمر، وحديث عن ترجمة الشعر، والثانية أمسية شعرية يشارك فيها من الشعراء: أحمد البيطاني، أحمد رامي عبد الله، حسام وفا، شروق نبيل، شيرين مجدي، عبد الرحمن مقلد، وفيق جودة، والثالثة فاصل موسيقي وغنائي، يشارك فيه عمرو منصور، منى رؤوف، أما الفقرة الرابعة فتضمن لقاء مفتوح، ويشارك فيه الشعراء الحاضرون للأمسية.

ويشارك في إدارة اللقاء من الشعراء: نور الدين نادر، ضياء فريد، نورا النيلي، هالة ربيع.