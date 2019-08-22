يحتفي صالون الشاعر عبد المعطي حجازي، بالتجربة الشعرية للشاعر صلاح عبد الصبور، بمناسبة ذكرى رحيله الثامنة والثلاثين، من خلال قراءة ومناقشة أعماله الشعرية في بيت الشعر، وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، ببيت الست وسيلة، ويدير الصالون الشاعر السماح عبدالله.

وكان صلاح عبد الصبور، الذى ولد في 3 مايو 1931 في مدينة الزقازيق، والتحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1947، وتخرج عام 1951، قد أصدرعام 1957 أول مجموعة شعرية، وجاءت بعنوان "الناس في بلادي"، وكان أول ديوان للشعر الحر "قصيدة التفعيلة"،‏ وقد أحدث صدىً في الحياة الثقافية وقتها، حتى أصدر بعده عدة دواوين، من أهمها: ‏‏"أقول لكم" عام 1961 ـ "أحلام الفارس القديم" في عام 1964 ـ "تأملات فى زمن جريح" في ‏عام 1970 ـ "شجر الليل" في عام 1973 ـ "الإبحار في الذاكرة" في عام 1977.

وتقلد صلاح عبدالصبور، عددًا من المناصب، حيث عمل صحفيًا بمؤسسة روزاليوسف، والأهرام، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة فعمل بإدارة التأليف والترجمة والنشر، حتى أصبح رئيسًا لتحرير مجلة السينما والمسرح، ونائبًا لرئيس تحرير مجلة الكاتب، ثم عمل مستشارًا ثقافيًا بسفارة مصر في الهند، وتولى رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وحصل عبد الصبور، على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته "مأساة الحلاج"، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الأدب بعد وفاته، وحصل أيضا على الدكتوراة الفخرية من جامعتي المنيا وبغداد.