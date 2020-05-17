الجيش الوطني الليبي يباغت ميليشيات موالية لتركيا ويطردها من مواقعها

شنت وحدات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد، هجوما مباغتا على نقطة تتخذها ميليشيات موالية لتركيا نقطة انطلاق لعملياتها.

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية، في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" اليوم، إن قوات الجيش الليبي تمكنت من طرد الميليشيات من طقة العقربية، بالإضافة إلى تدمير منصات صواريخ متحركة من نوع "جراد"، جلبتها المليشيات حديثا لقصف قاعدة الوطية.

وأوضح المكتب أن القوات المسلحة الليبية "غنمت العديد من الأسلحة والعتاد الحربي من الميليشيات، بعدما فرت وتركته في موقع المواجهة". وفي وقت سابق، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش طائرة تركية مسيرة بعد رصدها في سماء قاعدة الوطية الجوية.

كما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، أن الجيش اشتبك مع عناصر ميليشيات "طرابلس"، والمرتزقة الذين حاولوا التقدم باتجاه القاعدة، وتمكن من أسر 9 مسلحين.

وتحظى الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس بدعم عسكري تركي كبير، فضلا عن إرسال "أنقرة" آلاف المرتزقة إلى العاصمة الليبية للقتال إلى جانب المتطرفين.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر منذ نحو عام، حملة عسكرية مكثفة لتخليص "طرابلس" من قبضة الميليشيات المتطرفة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، مساء أمس، إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية، بينها طائرتا تجسس في محيط العاصمة.