"أوقاف الوادي الجديد" توزع زكاة الفطر على 325 أسرة

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، توزيع زكاة عيد الفطر المبارك والتي تبلغ إجماليها 65 ألف جنيه، والتي خصصتها وزارة الأوقاف كتبرعات لتوزيعها على المستحقين من فقراء المسلمين بواقع 200 جنيه لكل أسرة بإجمالي 325 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، إن إدارة البر بمديرية أوقاف الوادي الجديد برعاية الشيخ محمود سيد عاشور، ستتولى عملية توزيع زكاة الفطر على المستحقين، للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين جرى إجراء بحوث اجتماعية، للتأكد من المستحقين الحقيقيين لهذه الزكاة، وإيصالها لهم، مشيرًا إلى أنه سيجري العمل فورًا والانتهاء من توزيعها في موعدها الشرعي قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، تشكيل لجنة بالمديرية برئاسة الدكتور محمد سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، وعضوية مدير الدعوة، ومدير المتابعة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية المنتشرة بنطاق مراكز المحافظة الخمس، لمتابعة صلاة التراويح وصلاة الجمعة لشهر رمضان المبارك، حيث جرى التنبيه على أئمة المساجد ومديري الإدارات الفرعية بالتشديد على عدم السماح لأداء صلاة التراويح داخل المساجد أو بالحرم التابع لها.

وأكد رمضان، التنبيه على مديري الإدارات الفرعية ومديري المتابعات بتلك الإدارات للتأكيد على الالتزام بآذان النوازل فقط وعدم تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان، مع عدم السماح لأي من المواطنين بالصلاة داخل المسجد أو بحرم المسجد وخاصة صلاة التراويح، على أن يجري رفع تقرير من تلك الإدارات لرفع تقرير يومي للوزارة.