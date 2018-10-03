"الأوقاف" تدعم الوادي الجديد بـ4 أطنان لحوم وفرش 5 مساجد

في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تدعيم المحافظة بعدد 4 أطنان لحوم ليجري توزيعها على الحالات الأولى بالرعاية والمستحقة.

وقال الدكتور محمد بخيت مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، إن الوزير دعم المحافظة أيضا بــ 1400 متر سجاد لفرش عدد 5 مساجد بالمحافظة، وتمثلت في مساجد (الرحمن الرحيم، وسيد الشهداء بمركزالداخلة)، ومساجد (المهندسين، والشركة 8، والشركة 17 بالخارجة)،

وأضاف بخيت، أنه ستدفع الوزارة يوم الجمعة المقبل، بقافلة دعوية مكبرة لشباب علماء الأوقاف إلى المحافظة، لتجوب مساجد المحافظة لنشر تعاليم الإسلام السمح.