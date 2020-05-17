شرطة بولندا تتصدى لمحتجين يطالبون بتخفيف قيود كورونا

استخدمت الشرطة في العاصمة البولندية وارسو الغاز المسيل للدموع، أمس، لتفريق محتجين كانوا يطالبون الحكومة بتعجيل السماح بعودة الأنشطة التجارية المتوقفة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

واحتشد مئات المحتجين في وارسو ظهر الأمس، حاملين لافتات تقول "العمل والخبز" و "ستعود الأمور لطبيعتها مجددا"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وخففت بولندا بشكل مطرد القيود في الأسابيع الأخيرة في محاولة للحد من آثارها على الاقتصاد. ومن المتوقع أن تعاود صالونات تصفيف الشعر والمطاعم فتح أبوابها اعتبارا من يوم الإثنين في ظل إجراءات جديدة للسلامة.

لكن المحتجين الذين احتشدوا في وارسو مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، يقولون إنه ينبغي تخفيف القيود بدرجة أكبر للحفاظ على معايشهم.

وسجلت بولندا 18257 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و915 وفاة.