"بانجو" يقتل ابن جاره بعدما فشل في الاعتداء عليه جنسيا بالبحيرة

قبل مرور 24 ساعة، كشف فريق مباحث مركز كفر الدوار، بإشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، لغز مقتل طفل في السابعة من عمره، بعدما عثر الأهالي على جثته بجوار أحد مصارف قرية أبيس 5/2، التابعة لمركز كفر الدوار، وتمكنوا من ضبط الجاني الذي حاول طلب فدية من أهل الطفل، لإخفاء السبب الحقيقي لاحتجازه داخل منزله.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى المقدم محمود قاسى، بلاغا من عمرو عمر "مزارع"، يفيد اختفاء نجله "أحمد" سنوات، بتاريخ 13 مايو الجاري، وكثف ضباط مركز شرطة كفر الدوار، بإشراف العميد عمرو الطنيخي، مأمور المركز، جهودهم لكشف لغز اختفاء الطفل، وبسؤال الأب أفاد أنه تلقى اتصالا من مجهول يطلب منه فدية مليون جنيه، لإعادة نجله إليه مرة أخرى.

وفى صباح اليوم السبت، عثر الأهالي عل جثة الطفل مخنوقا وملقى بمصرف القرية، وبتكثيف جهود البحث تبين أن مرتكب الواقعة "محمد.ل.س" 25 سنة، وشهرته "بانجو" جار المجني عليه، بعدما استدرج الطفل بحجة اللهو مع أشقاءه، واحتجزه أعلى سطح منزله وقيده بالحبال، وحاول الاعتداء الجنسي عليه، إلا أنه فشل في ذلك، وخشية افتضاح أمره اتصل بوالده لطلب فدية مليون جنيه، للتمويه عن السبب الحقيقي للخطف.

وأثناء ذلك خنقه بيده حتى لا يستيقظ ويصرخ ويفتضح أمره، ولفظ الطفل أنفاسه جراء ذلك، حسب اعترافات الجاني أمام ضباط المباحث، وألقى جثته في مصرف القرية لصرف التهمة عنه.

وتحرر عن ذلك المحضر، وجرى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.